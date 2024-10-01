台半新品齊發 Q4喊衝

二極體廠台半（5245）積極開發新品，並展開多項新產品導入（NPI），小訊號產品與MOSFET正在供應鏈端進行認證。台半全力搶攻車用、伺服器、工控市場，法人看好有助第4季業績表現，明年營運重返成長。

台半近兩年規畫陸續推出40V／60V／80V／100V的MOSFET，滿足工控與車用需求，其中，60V正與晶圓代工廠合作導入新製程，100V已認證通過，預計第4季推出，有助衝刺利基型市場；100V在大電流、工控等應用皆有補強部分，若60V再加入，更加如虎添翼，完善產品線。

針對營運進展，台半指出，小訊號與MOSFET正與半導體廠攜手開發， 目前進行驗證和測試，瞄準終端應用為車用、工控、PC專用和伺服器市場，預期明年開始逐步產生貢獻。