中小股有撐 點火走強

台股昨（30）日受美中科技戰升溫、日圓升值等利空拖累，回測季線支撐，盤面櫃買中小型股相對有撐，聯亞（3081）、鈊象等指標點火走強，法人預期後市仍可輪動向上，但操作宜汰弱留強，並量力而為。

中國大陸傳出施壓陸企不要買輝達（NVIDIA）AI晶片，拖累台積電ADR上周五重挫4.7%，加上貨幣政策立場偏鷹的石破茂當選日本首相造成日圓強升，台股在外資由多翻空下，昨日出現本波反彈以來最大跌幅。

櫃買市場則拜內資偏多及作帳效應，表現相當抗跌，以富櫃200指數成分股來看，精華、聯亞、新復興、順藥、智崴、華星光、鈊象、永信建、上詮、創惟等量大指標，單日漲幅在1.3%至8.5%不等，匯聚多頭人氣。

歐美網通大廠釋出人工智慧（AI）需求持續熱絡，加上台積電、日月光投控領軍成立矽光子產業聯盟，相關光通訊供應鏈股價昨日高檔整理，強勢指標聯亞漲7.8%收295.5元，改寫波段新高，並帶動華星光、上詮等個股維持紅盤表現。

生技族群在大盤震盪時，向來是資金避風港，且具有政策偏多概念，昨日亦有指標股出面表態，技術面整理接近尾聲的精華，近期外資買盤進駐，股價強漲8.5%收197元，一根長紅棒收復所有均線；至於浩鼎、順藥等亦獲短多介入，股價攜手收高。

展望後市，大型本國投顧分析，台股昨日收長黑K棒，指數回補25日向上跳空缺口，並失守8月下旬整理平台高點與季線支撐，日KD高檔正式交叉向下，近期恐將回測半年線，及19日長紅棒低點附近支撐，必須立手重要支撐，否則技術面或有轉弱疑慮。