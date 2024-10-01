華城加碼擴廠 衝產能

華城（1519）昨（30）日公告，為因應營運需求及未來發展，公司自地委建廠房投資案，將從預計投資金額8.8億元提高至11.5億元，主要因為廠房面積增大，另有部分營建成本增加。

此外，華城昨日同步公告，取得私募基金，標的物之名稱為飛躍拓展有限合夥，交易總金額1億元，交易人為飛拓投創股份有限公司，取得目的為財務性投資。

重電設備需求持續擴大，為了因應產能，各業者皆積極擴廠，而華城也不例外，加上公司為國內外銷變壓器大廠，除了國內的強韌電網計畫外，亦大幅受惠美國兆元基建計畫，從去年底就開始實施產線優化、增加三班制、能化管理等以增加生產效率與減碳工作。

在擴廠計畫上，華城今年5月曾公告，斥資8.8億元興建觀音三廠，該廠從小型變壓器到中大型變壓器都有在做，為了將產能發揮到最大效率，昨日公告增大廠房面積，建廠預算提高到11.5億元，華城指出，該廠預計明年第1季完工、第2季投產，至於原先的觀音二廠維持產能不變，專注生產161kv到345kv之變壓器，但產值可以提升。

另，中壢廠持續優化產能，該廠佔地約4,000坪，以往最高產能在8-10億元，但去年產能超過42億元，今年已經逾60億元，力拚未來兩年可以產能到80億元以上。

華城位在台中港、專注生產特大型500kv變壓器的廠房，也擴大投資設廠，從承租4公頃土地提高5公頃，該廠所生產的500kv變壓器主要以供應美國市場為主，由於電力需求持續成長，因此亦擴廠投資。

整體而言，未來華城將有四個廠能專注於變壓器的生產，預期在新廠開出後，整體產能可以增加100億元，預期今年產能則可成長至少三到四成以上。

展望未來，華城指出，電力產業受到2050年淨零排放議題發酵及AI等新科技爆發，綠電建設、電力建設及電力品質改善等循環需求下，綠能、台電電網強韌計畫及國外電力基礎建設外銷市場，已成為華城目前及未來三個主要成長動能。