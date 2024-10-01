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奈米級抗癌藥 台廠報喜

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
中國附醫院長周德陽（左五）研究團隊攜手聖安生醫總經理江宏哲（右三）領導的團隊，共同開發創新奈米三特異性T細胞銜接抗體藥物。中國附醫／提供
中國附醫院長周德陽（左五）研究團隊攜手聖安生醫總經理江宏哲（右三）領導的團隊，共同開發創新奈米三特異性T細胞銜接抗體藥物。中國附醫／提供

奈米級抗癌藥大突破，台廠搶頭香。晟德（4123）、長聖生技與長佳智能共同轉投資的指標新藥公司聖安生醫，與中國附醫共同開發的創新「奈米級抗癌藥」三特異性T細胞銜接抗體「Nb-TriTE」（SOA101），成功完成臨床前研究，下一步擬規劃該領域全球首個人體臨床試驗。

上述成果，是由中國醫藥大學附設醫院院長周德陽研究團隊攜手聖安生醫所共同完成，中國附醫昨（30）日宣布，該藥物針對肺癌、乳癌等多種實體癌症，已為癌症治療帶來重大突破，且將研究成果發表於國際知名期刊《Advanced Science》並獲得高分肯定。

聖安生醫主要股東包括安基生醫、長佳智能、長聖國際、晟德大藥廠、順天醫藥、群聚投資等。

中國附醫表示，這項研發中藥物近期將提出美國食品藥物管理局（FDA）人體臨床試驗申請。為了加速SOA101的臨床應用，聖安生醫已完成與美國食品和藥物管理局（FDA）的pre-IND會議，並獲得正向回應。該公司已能量產GMP等級的藥物，並完成相關申請文件準備，已向FDA提交Phase I/IIa臨床試驗申請，若獲批准，SOA101將成為全球首個進行「First-in-Human」臨床試驗的三特異性「奈米」抗體藥物。

聖安生醫總經理江宏哲表示，SOA101有兩個全球第一，全球第一個奈米三特異性抗體，與全球第一個雙免疫檢查點抑制抗體。根據科睿唯安的資料顯示，聖安為全球前十大三特異性抗體新藥開發廠商之一，未來新藥上市將在全球抗癌藥物市場中占據領先地位。

聖安生醫的研發團隊也在推動另一個技術平台「標靶外泌體藥物遞送平台」（SOB100） 的系列藥物研發，榮獲知名藥廠默克（Merck）設立的新興生物科技獎助計畫（Advance Biotech Grant Program）第11屆默克特別獎。該平台首個產品 HLA-G靶向性外泌體預計將於今年底向FDA提交Phase I臨床試驗申請。

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