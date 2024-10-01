嘉晶多元布局 營運增溫
磊晶廠嘉晶（3016）營運開始回溫，公司表示，在化合物半導體磊晶中，Gan磊晶營收將持續成長，SiC磊晶在第4季客戶認證通過後將助攻營收，且在節能減碳及提高能源效率的需求帶動下，以及電動車、AI、資料中心、機器人等應用推升，看好明年化合物半導體磊晶營收將顯著成長。
法人指出，嘉晶先前在GaN部分，大客戶已通過GPU大廠驗證，打進伺服器電源市場，而該客戶的GaN 6／8吋皆在嘉晶做磊晶，元件端部分8吋則於台系代工廠，6吋投片在母公司漢磊，且在擴產進展上，隨著第三類半導體產能陸續開出，新廠房規劃12台新SiC機台，日前已進駐三台，GaN部分也已設置完成，將為嘉晶營運吞大補丸。
營運方面，嘉晶表示，上半年在化合物半導體業務中，碳化矽SiC年增59%，主因6吋產能開出，推升業績表現，但第2季受到中國大陸內捲價格衝擊，SiC部分呈現下滑；氮化鎵GaN上半年成長38%，主要來自於AI伺服器的推動。
因應大陸SiC內捲價格競爭，嘉晶指出，積極驗證mos等級的磊晶片，估第4季驗證後，SiC將會恢復成長態勢，且8吋SiC產品機台已進駐，第3季調整製程後，第4季將送驗證，力拚2025年小量量產，挹注營收。
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