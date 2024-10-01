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永續專區改版 三面進擊

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

臺灣證券交易所推出全新改版的永續發展專區，以更活潑多元方式設計並呈現永續報告書內容，讓使用者更有感證交所在綠色營運、社會共融、誠信治理三大面向的發展成果，增進與利害關係人溝通。

證交所響應國際永續發展趨勢，已發布中英文版2023年度永續報告書。證交所表示，除重視自身的環境、社會與治理（ESG）責任，並同時身負促進市場ESG發展責任。

這次報告書首度以「實踐永續責任」及「構建永續市場」為兩大策略主軸，對內落實碳管理、資訊安全及員工培育等永續責任，對外推動證券市場之永續資訊揭露、創新制度、商品及拓展國際合作，在永續發展各面向發揮正向影響力。

為了讓使用者能快速聚焦於重要資訊，證交所官網永續發展專區進行全新改版，在首頁摘錄報告書重點，透過質化與量化並重的圖文說明，使利害關係人能一目了然。

ESG 證交所

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