反詐宣導 打進棒球場

打擊詐騙犯罪，臺灣證券交易所近日積極推動「5D反詐行動」活動。繼日前舉辦反詐騙誓師大會揭開活動序幕後，緊接著前進天母棒球場，利用換場時間，透過外野大螢幕與現場5,000多位球迷互動，邀請民眾做出反詐五不的手勢，期能強化社會大眾對於五不口訣的印象。

在金管會證期局指導下，證交所近年擴大推動金融識詐教育，積極於各種不同場合加強宣導。今夏證交所首次與職棒味全龍隊合作，7至9月三度結合棒球運動，以寓教於樂的方式，近距離向民眾推廣防範投資詐騙，包含利用中場休息時間舉辦象徵傳遞防詐觀念的趣味跑步活動，以及安排換場時間進行大螢幕反詐互動，均獲民眾熱烈參與。

統計三場球賽進場觀眾逾1.7萬人，LINE線上觀看直播超過35萬人次，證交所希望藉此吸引喜愛棒球及關注體育賽事的民眾，一起響應反詐騙活動，並喚起大眾對投資詐騙的警覺心。

證交所9月27日於天母球場辦理反詐騙宣導，透過大螢幕投放及主持人和啦啦隊的帶動引導，邀請民眾張開手掌比出「5」的手勢，代表五個don’t，也就是「不接陌生來電、不點未知連結、不聽投資明牌、不怕莫名威脅、不給個人資料」。

而另一手則做出向前方揮拳、象徵打擊詐騙的動作，以此來呼應「5D反詐行動」，希望呼籲大家保持警覺，小心防詐。此外，證交所也在主要入口處設置攤位，派出身穿制服、背著外送箱「證派外送員」，邀請民眾瀏覽「證派外送」反詐騙專網，並進行有趣的受騙指數測驗，希望藉由情境式測驗問答，提醒民眾注意各種投資詐騙陷阱。

證交所表示，隨著資訊科技進步，詐騙手法也不斷變種翻新，像病毒一樣無孔不入，協助民眾建立識詐知能、加強對抗詐騙的免疫力，才能根本的減少詐騙問題。未來證交所將每年持續投入預算及資源，擴大反詐騙宣傳。