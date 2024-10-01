曾國正任台船環海董座

台船（2208）昨（30）日宣布，為能持續投入及有效經營離岸風電海事工程產業，已再指派前任總經理曾國正接任轉投資的台船環海董事長。

台船表示，曾國正曾於2017年至2021年擔任台船總經理，同時於台船環海創立初期亦兼任公司董事長，帶領團隊爭取離岸風電海事工程業務，簽訂中能風場風機安裝管理計畫及水下基礎安裝計畫、海龍離岸風電計畫的運輸與安裝等重要海事工程合約，為台船環海奠定穩定業務基礎。

為了落實政府推動海工造船本土化政策，擴展海事主力工作船量能，他並且與合作夥伴DEME Offshore的決策高層及大股東拜會經濟部、能源署、產業發展署說明投資本土海事工作船的重要性，讓國內第一艘離岸風電海事工程船「環海翡翠輪（Green Jade）」在台灣誕生。

對於曾國正再次擔任台船環海董事長，該公司董事會一致認為是最佳人選，相信在他的帶領下，公司未來發展能持續及穩定成長。

曾國正表示，看到本土工作船環海翡翠輪執行中能夠與海龍計畫有如此高效率與高品質成果展現，深信與DEME Offshore合作，在未來必將能創造出國際性業務，以台灣為基礎，走向亞洲邁向國際的專業海事工程公司。

根據了解，環海翡翠輪自2023年投入離岸風場水下基礎安裝工程，深獲風場開發商好評，截至目前為止，接單已排到2025年，2026單子正接洽中，潛在訂單則已看到2027年，營運前景非常樂觀，將是台船的一隻新金雞。