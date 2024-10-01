神基今年 EPS 挑戰8元
神基（3005）受惠強固電腦及綜合機構件訂單動能延續，下半年業績將優於上半年，伴隨產品組合優化效益持續發酵，下半年毛利率有機會維持上半年水準甚至更好。法人預估，神基今年整體營運將優於去年，獲利看增近三成，每股純益挑戰8元。
神基下半年主要成長動能來自強固電腦業務，受惠今年從競爭對手手上搶下不少訂單，涵蓋汽車、國防、電力公司等領域客戶，相關訂單於今年下半年出貨，並將延續至明年。
神基預期，下半年強固電腦業務依然維持成長態勢，綜合機構件業務由於正值傳統PC出貨旺季，也會逐季成長。車用業務方面，受全球汽車產業不景氣影響，預計今年相關業務低個位數衰退或持平去年。
神基上半年每股純益為3.7元；前八月營收達234億元，為同期最佳，年增2.73%。公司預期下半年營運優於上半年，2024全年營收維持年增7%至12%目標不變。
神基上半年毛利率為31.59%，優於去年同期。神基預期下半年毛利率將維持上半年水準甚至更好。法人預估，神基今年營運將優於去年，獲利有望年增近三成，全年每股純益挑戰8元。
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