裕隆處分陸公司 獲利3.9億

裕隆汽車（2201）昨（30）日公告，該公司所轉投資的東風裕隆汽車有限公司昨已完成出售與交割，直接歸屬裕隆汽車處分利益約3.93億元，這項處分利益最晚在明年第1季完成入帳。

裕隆轉投資的東風裕隆汽車有限公司於2022年12月30日經法院裁定核准破產重整計畫，並於2023年6月完成破產重整，裕隆將所持有之51%裕隆汽車金融（中國）有限公司（裕隆汽金）股權，全數售出予北京汽車集團有限公司（北汽）。

裕隆集團處分交易總價金共約61.04億元，其中，裕隆汽車交易價款約31.13億元，處分利益共約7.76億元，直接歸屬裕隆汽車處分利益是3.93億元，對裕隆每股貢獻約當0.37元。

裕隆表示，昨日收到通知裕隆汽車金融之工商變更登記核准，因已達成契約所約定的交割先決條件，故買賣雙方於今日2024年9月30日完成交割。

東風裕隆公司之前是裕隆為了在大陸發展自有品牌納智捷的投資事業，在裕隆集團執行長嚴陳莉蓮接手之後，積極處理相關的轉投資事業，務實轉型成為嚴陳莉蓮的重要策略，同時也有效解決裕隆集團不確定因素。

當時對應大陸納智捷的發展，裕隆在大陸轉投資東風裕隆汽車銷售公司與東風裕隆製造公司。東裕銷售公司過去主要負責大陸納智捷乘用車行銷銷售與售服零件業務，自2018年已無實際運營，2020年申請破產，退出大陸市場，東風裕隆公司則是在今年6月完成破產重整程序，裕隆集團在大陸有關納智捷的轉投資公司已處理完成並且在當時即提列相關資產及債權的減損。