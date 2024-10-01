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期貨商論壇／永續期 靈活布局

經濟日報／ 記者王皓正整理
永續示意圖。 路透
永續示意圖。 路透

日本最大黨自民黨黨主席選舉結果出爐，石破茂勝選，將為日本新任首相。相較於對手高市早苗主張的弱勢貨幣政策，其為支持日央繼續升息的貨幣政策。選後，日圓短線強漲，但日股受到重挫。

觀察近期大盤走勢，美國四大指數，道瓊和S&P500再創歷史新高，那斯達克指數和費半指數皆尚在修復過去的跌幅。觀察台指，近期仍處在一個大區間震盪整理的盤勢中。此現象反應整體市場資金結構已出現轉變，過去二年以AI相關類股領軍的行情，已逐漸轉為各產業輪動，尤其台股是以半導體、電子類股等權值為主。

展望後續，由於第3季美股財報季即將來臨，而美光（MU）已為科技類股先行開出漂亮的成績單。此外，在AI需求持續推動下，對HBM的需求依舊旺盛。觀察後續科技類股財報表現，將是推動大盤走升的重要關鍵因素。

對於投資人而言，若想藉此機會參與行情，可以透過期交所推出的「臺灣永續期貨」，該期貨屬於小型契約，交易門檻低。其主要追蹤臺灣永續指數，該指數由永續表現較佳的上市櫃公司所組成，涵蓋半導體、金融、傳產等公司，與加權指數相關性高，資金運用也更為靈活。但須注意期貨的槓桿特性，留意風險，做好資金管控。（統一期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

半導體 期貨交易 財報

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