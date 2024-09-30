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面板雙虎都看中矽光子 群創逆勢上漲居盤中個股最大量

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
群創爆量上漲，盤中成交量逾8.9萬張，居個股成交量冠軍。（本報系資料庫）
群創爆量上漲，盤中成交量逾8.9萬張，居個股成交量冠軍。（本報系資料庫）

面板雙虎都看中矽光子商機，同步搶食相關商機，群創投資超微（AMD）相中的台灣矽光子新秀元澄與先發電光，各持股14.9%與9.25%；台股30日盤中矽光股由聯亞（3081）大漲逾8%領軍，聯鈞（3450）也上漲逾3%，挾著矽光子題材的群創（3481）也爆量上漲，盤中成交量逾8.9萬張，居個股成交量冠軍，股價上漲逾1%。

群創跨足半導體領域，切入扇出型面板級封裝（FOPLP），已獲得國際重量級IDM廠大單，現階段產能全滿；另外，群創也進軍矽光子應用，投資元澄與先發電光，各占一席董事。

根據經濟部商工登記公示資料查詢網站資料顯示，群創透過100%持股的群怡創投入股元澄與先發電光，今年元月原持有元澄1,015萬147股，4月加碼增持為1,616萬3,774股，持股比14.9%，為檯面上第二大股東。

台股早盤以22,643.91點開低後走低，一度下滑至22,443.42點，盤中大跌逾300點，權王台積電（2330）領跌，不過，矽光子股中包括聯亞、聯鈞、上詮（3363）、華星光（4979）等股都是上漲，挾著矽光子題材的群創也爆量上漲。

群創早盤以16元開出，下跌0.05元，股價開低後一度下滑至15.85元，之後往上拉升翻紅，一度達16.45元，盤中成交量逾8.9萬張，居個股成交量冠軍，盤中漲幅逾1%。

同樣具有矽光子題材的友達（2409），早盤以17.15元開低，一度翻紅至17.4元，盤中力守平盤。

群創 面板雙虎

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