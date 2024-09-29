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中颱山陀兒逼近 氣象署2時30分發布陸警 仍有增強趨勢

技嘉、華碩 瞄準逾60天

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
技嘉董事長葉培城。 圖／聯合報系資料照片
技嘉董事長葉培城。 圖／聯合報系資料照片

板卡產業第3季進入傳統旺季，預期出貨量將呈現季節性增長，尤其在輝達（NVIDIA）RTX 40系列需求強勁，市場情勢有所改善。法人看好技嘉（2376）、華碩（2357）等後市表現，相關權證可伺機布局。

法人預測，AI PC滲透率將從2024年2%攀升至2025年的14%，並在2028年達到49%，有望帶動2024至2028年間PC出貨量的年均複合成長率（CAGR）達到2%。

技嘉、華碩相關權證
技嘉、華碩相關權證

科技硬體下游趨勢同步發酵，瑞銀投資銀行台灣硬體科技研究部主管陳星嘉表示，三大利多分別為：一、 PC與AI PC增長逐漸加溫；二、AI伺服器需求強勁；三、遊戲需求強勁。

她認為，技嘉目前在AI伺服器市場上展現強勁動能，隨著Hopper AI伺服器在今年第3和第4季的需求持續增長，技嘉將持續受惠於現有與新客戶的需求。

另外，2023年第3季由於新遊戲《黑神話：悟空》的需求推動，遊戲顯卡需求強勁，預期技嘉今年第4季主要來自加密貨幣ALEO的挖礦市場和網咖升級需求，推升板卡銷售逐季增長。

華碩方面，法人分析，華碩第3季營收穩定增長及2025年AI PC滲透率提升將帶來增長動能。此外，華碩今年第3季營收有望符合市場預期，主因包括PC庫存回到合理水準，加上AI PC與電競需求穩定，帶動PC出貨量穩步回升。

權證發行商建議，看好技嘉、華碩後市的投資人，可布局價內外20%以內、剩餘天數超過60天相關權證，但宜設停利停損點。

AI 華碩

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