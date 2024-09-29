封測廠訊芯-KY（6451）聯手美系網通龍頭大廠的800G共同光學封裝模組（CPO）通過驗證，下半年將小量出貨。法人看好可望切入微軟、Google、Meta等CSP大廠資料中心供應鏈，明年迎來CPO新商機。

業界指出，隨著明年CPO商機將開始進入爆發潮，出貨動能備受市場期待。

訊芯8月合併營收4.53億元、月成長3%，年減14.9%；累計今年前八月合併營收30.24億元、年減13.2%。法人指出，訊芯今年因網通市場拉貨保守影響，業績成長動能受限，明年有CPO商機加持，營運將逐季衝高。

投資人可挑選價內外程度20%以內、距到期日二個月以上權證，如訊芯元大41購03、訊芯統一47購01。（元大證券提供）

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