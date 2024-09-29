中磊 二檔有潛利
中磊（5388）受北美和歐洲網通市場需求放緩影響，但印度5G FWA強勁需求及雲端平台AI應用增長，將帶動出貨和營收增長；2025年電信運營商需求回溫，將支持業績復甦。
法人分析，北美企業級網通設備需求放緩及北美和歐洲電信運營商調整庫存，可能影響今年表現，但2025年電信市場需求復甦，將是增長主要推動力。
印度的寬頻基礎建設及5G CPE需求增長，雲端平台業者對AI人臉辨識的IP-Cam需求持續穩定，加上歐洲客戶回補庫存，有利中磊營運，法人估第4季營收達約152億元。
看好中磊後市的投資人，可挑價內外20%以內、剩餘天數60天以上的權證，如中磊群益42購02 、中磊國泰43購02。（群益金鼎證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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