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中颱山陀兒逼近 氣象署2時30分發布陸警 仍有增強趨勢

全新 挑中長天期

經濟日報／ 記者廖賢龍整理
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全新（2455）第3季營收將呈現個位數季減，主因微電子業務受中國大陸的中低階市場較疲弱影響，光電子業務下半年則優於上半年。今年資料中心相關產品營收將自約3.3億元上調至3.5億元。第3季毛利率可望優於第2季，主因光電子營收占比提升。

全新光電子產品應用於資料中心有800G短距／中長距接收端，訂單穩定，已排至2025年；美系客戶已完成1.6T短距 / 中長距離接收端認證，預期明年1. 6T產品有機會放量。看好全新持續受惠資料中心相關產品強勁動能，2025年矽光新業務展望良好並可望新增客戶。

投資人可挑選中長天期權證，如全新凱基43購02、 全新統一49購02。（凱基證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

光電 營收

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