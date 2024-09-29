大摩：英特爾晶片需求不如預期 世芯-KY目標價下調11%

摩根士丹利證券發布報告指出，由於英特爾Habana Gaudi 3晶片在2025年的需求不如原先預期，影響世芯-KY（3661）成長動能，因此將世芯-KY目標價從4,280元降到3,800元，但仍看好2026年將受惠於3奈米專案，因此維持「優於大盤」評等。

世芯-KY原本預估，英特爾Habana Gaudi 3採用5奈米製程，將對世芯-KY的2025年營收有不少貢獻，成為世芯-KY最大的客戶。在樂觀情境下，如果世芯-KY能獲得更多CoWoS-S產能，則營收最高可能增加8-10億美元。

不過，世芯-KY管理階層最近坦承，英特爾Habana Gaudi 3到第4季的出貨成長速度將放慢，大摩認為這是與2025年預期有落差的訊號。大摩的供應鏈多方調查顯示，Habana在今年的出貨量應該只有3-3.5萬顆，今年對世芯-KY的營收貢獻可能只有1.5億美元，其中還包括Gaudi 2在內。

大摩原先預估世芯-KY的2025年營收年增率為20-30%，現在調降到10-20%。Habana到2025年預估出貨量將只有20-25萬顆（原先估計30-35萬顆），因此對世芯-KY的營收貢獻將只有6.5億美元（低於原先基本情境預估的7.5億美元），占世芯-KY總營收的36%。

除了來自於英特爾Habana營收貢獻減少以外，到明年上半年初，7奈米的亞馬遜網路服務公司（AWS）專案也可能動能減弱。世芯-KY雖然預估這面的營收在2025年將年成長20%以上，但大摩下修到成長16%。

另外，大摩認為，如果台積電（2330）漲價，可望轉嫁給客戶，對世芯-KY將增加5%的營收，前提是在人工智慧（AI）及高效能運算（HPC）晶圓的價格調漲5-10%。世芯-KY到2026年可望恢復動能，主要是因為全球AI資本支出增加，加上世芯-KY與台積電、矽智財（IP）供應商及AI客戶有堅固的合作關係。