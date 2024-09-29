人行降息 亞德客、上銀受惠

中國人民銀行宣布推出降準、降息等政策，預期將向金融市場釋出約人民幣1兆元資金，間接帶動企業投資意願，法人預期，亞德客（1590）、上銀、時碩等中概股將因此受惠，下半年營運展望也出現利多訊號。

上銀董事長卓文恒對此表示，美國降息之後，中國大陸也推出刺激經濟與房市等作多措施，預期原先因大陸市場放緩而下修的景氣展望，可望因此轉趨樂觀。

中國人民銀行宣布降準、降息、降存量房貸利率與房貸頭期款比例等多項貨幣寬鬆措施，預計向金融市場釋出約人民幣1兆元資金，同時降低人行政策利率，引導貸款和存款利率同步下調，激勵陸、港股市連日大漲。

台股上周五以亞德客不僅具中概題材，又是機器人概念股，股價應聲漲停，在大陸設廠的上銀與大銀、時碩等也跟著受惠。

時碩工業過往大陸無錫廠、西安廠合計約占收五成，大陸在車市大舉擴充刺激力道下，油電混合、燃油車等需求將大幅增溫，時碩工業下半年大陸業績有望直線上揚。

亞德客方面，日前法說會中指出，預期第3季出貨會低於原先目標，主要受到中國大陸客戶觀望延後拉貨影響，但第4季應可優於第3季，全年營收目標調整為高個位數成長。

亞德客表示，中國市場仍有雜音，部分客戶期望中國政府頒布更多獎勵政策，因此延後拉貨以取得更多補助。如今，中國人行適時推出多項貨幣寬鬆政策，引導資金投入市場，預期市場氛圍將逐步明朗，有利後續營運表現。

相較亞德客，上銀更為正面。卓文恒指出，儘管目前產業景氣還不是很明朗，但正向看待下半年，第3季、第4季可望延續第2季水準，全年營收力拚優於去年，獲利持平。