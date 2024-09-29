緯創、英業達落實智慧製造

代工大廠緯創（3231）、英業達將自身強大的5G專頻專網技術及5G小基站投入旗下生產線，帶動旗下產線朝智慧製造工廠升級，藉此提高營運效能，並降低生產成本。

緯創近年憑藉完善的系統整合能力，設計、製造及服務量能，提供客戶完善支援，旗下設計團隊也各司其職，有效完成規劃、管理等所有製造生產前置工作，包括產品概念化、工業及機構設計、環境測試、安規及認證等，助力新產品導入，其提供客戶全方位的產品組裝服務，包括接單後生產（BTO）及接單後組裝（CTO）等不同型態。

英業達則透過結合自家資訊科技（IT）、通訊科技（CT）與營運技術（OT）等三大技術量能，在IT領域實際運用邊緣AI運算（edge AI）提升工廠內部自動化效能，並打造出獨有的電腦視覺技術，及人臉偵測和產品瑕疵檢測等應用。

在CT方面，英業達透過5G小基站一體機整合CU、DU與RU，串接核心網路及備援機組，以確保系統不斷線，充分體現工廠對於高效、安全與穩定運營的重視。