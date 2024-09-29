快訊

中颱山陀兒逼近 氣象署2時30分發布陸警 仍有增強趨勢

晟德、神隆搶減重商機

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
唐獎教育基金會邀請GLP-1藥物發明人、丹麥哥本哈根大學教授霍斯特（左二）來台演講，在唐獎基金會執行長陳振川（左一）、生醫獎召集人張文昌（右二）、 中研院院士王惠鈞（右一）陪同下出席記者會。記者謝柏宏／攝影
唐獎教育基金會邀請GLP-1藥物發明人、丹麥哥本哈根大學教授霍斯特（左二）來台演講，在唐獎基金會執行長陳振川（左一）、生醫獎召集人張文昌（右二）、 中研院院士王惠鈞（右一）陪同下出席記者會。記者謝柏宏／攝影

瘦瘦針發明人：市場需求太大了，前景無限寬廣。另外，看好GLP-1最快2026年專利將到期，包括晟德（4123）、北極星美時、原料藥大廠神隆正蓄勢待發將搶食百億美元市場大餅。

全球減重神藥「類升糖素胜肽-1（GLP-1，俗稱瘦瘦針）」發明人、丹麥哥本哈根大學教授霍斯特（Jens Juul Holst）近日來台演講，為「瘦瘦針」未來發展勾勒願景。霍斯特表示，隨著GLP-1藥物在全世界受到歡迎， 原開發廠正面臨供不應求的問題。

唐獎教育基金會生醫獎召集人張文昌透露，看好GLP-1類藥物專利2026年起將陸續到期，國內已兩、三家藥廠已有量產實力。

業內指出，目前，開發進度較快是晟德轉投資的奧孟亞公司，成功開發「口服胜肽藥物」平台，今年6月已將第一項產品ANY002已經授權給國際藥廠，根據分析師估算，單此產品商化後所產生並須給付給奧孟亞的權利金，就上看120億元。

據了解，神隆也具備量產的實力，將主攻GLP-1原料藥市場，另外北極星藥業也已成功開發多胜肽藥物合成技術，將趕上GLP-1減重藥物商機；此外，美時除了已在韓國推出減肥藥Qsymia之外，也正與國際藥廠合作開發GLP-1的學名藥Semaglutide Injection，將搶攻東南亞市場。

唐獎教育基金會27日舉辦唐獎第六屆頒獎典禮，邀請多位得獎者隔日在台發表演說，唐獎今年生技醫藥獎頒給GLP-1類藥物三位發明人喬爾·哈本能、司維特蘭那·莫依索夫、及延斯·祖爾·霍斯特。除了霍斯特本人親自來台之外，另外兩位發明人哈本能、莫依索夫也透過越洋視訊說明GLP-1類藥物發明歷程及未來前景。

哈本能表示，GLP-1受體促效劑能控制第二型糖尿病、肥胖並降低心血管疾病風險，三大疾病全球病患人數逾22億。由於全球受惠者眾，讓這項藥物很容易找到上萬名受試者展開新的臨床試驗，目前包括非酒精性脂肪肝、大腸直腸癌、帕金森氏症、失智症、腎衰竭、及成癮症等適應症都有相相關臨床試驗及整合分析進行中，這意謂著GLP-1類藥物未來市場成長仍然無限寬廣。

霍斯特表示，對全世界有代謝症候群問題的病人而言，GLP-1類藥物市場需求太大了，光靠丹麥諾和諾德（Novo Nordisk）和美國禮來（Eli Lilly）兩大藥廠並無法滿足，好消息是這類藥物最快2026年專利將陸續到期，一旦原廠專利過期將有許多公司加入量產。

北極星 唐獎 美時

延伸閱讀

易瘦還易胖？一片蘇打餅乾測體質 醫師提醒：還是不能過量

唐獎得主參觀榮耀展 讚展示生動活潑具啟發性

唐獎生醫獎得主談GLP-1發現歷程 勉後輩勇於嘗試

糖尿病有沒有特效藥？平時怎麼吃最好？新陳代謝科醫師解析「糖尿病的3大疑問」

相關新聞

航運商品 長線有看頭

近期市場話題除人工智慧（AI）概念股，航運股大漲再度受到投資人熱議。航運業近期受惠美國國際碼頭工人協會（ILA）為爭取加...

華南永昌推台股交易抽好禮

近期台股市場波動劇烈，投資人需格外謹慎分析市場資訊，善用投資工具判斷市場趨勢變化和進行交易，以應對瞬息萬變的投資環境。華...

權值、績優、作夢股 Q4聚光

近期美國失業率一直維持在4%以上水準，而甫公布的美國8月消費者物價指數CPI年增2.5%，低於預期的2.6%，也低於前值...

大摩下修世芯目標價

摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，由於英特爾Habana Gaudi 3晶片在2025年的需求不如原先預期，影響世芯-...

偉詮電Q3估績增雙位數

IC設計廠偉詮電（2436）7、8月業績登上今年以來前二高，法人看好，受惠風扇馬達驅動IC與USB PD晶片雙引擎帶動，...

晟德、神隆搶減重商機

瘦瘦針發明人：市場需求太大了，前景無限寬廣。另外，看好GLP-1最快2026年專利將到期，包括晟德（4123）、北極星及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。