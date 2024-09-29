網通廠中磊（5388）上半年以來受到企業網通客戶去化庫存影響營運表現，法人表示，中磊近期印度市場出貨，加上智慧電表、車聯網及AI網路攝影機等專案出貨，下半年營收可望逐季走揚。

中磊前八月合併營收391億元，年減5.2%；上半年每股純益4.19元，為同期最佳，優於去年同期的4.02元。中磊董座王煒先前於法說會上指出，第2季營運落底，下半年營運表現與上半年相當，新產品WiFi 7、DOCSIS 4.0、物聯網、局端及半局端產品已經陸續與客戶進行設計研發，預計2025年可望發酵。

法人表示，中磊北美企業及網通設備客戶需求仍緩，北美及歐洲電信業者持續調整庫存，影響今年營運動能，但印度5G FWA出貨，智慧電表、車聯網也有新專案開始出貨，同時新增雲端平台服務業者新客戶，出貨AI網路攝影機，強打人臉辨識，第3季及第4季營收都可望繳出個位數成長的成績單。