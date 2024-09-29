偉詮電Q3估績增雙位數

IC設計廠偉詮電（2436）7、8月業績登上今年以來前二高，法人看好，受惠風扇馬達驅動IC與USB PD晶片雙引擎帶動，第3季營收有望季增雙位數百分比，伴隨伺服器應用相關新品最快第4季問世助攻，有助帶動業績更上層樓。

偉詮電前八月合併營收為19.67億元，年增8.9％，上半年每股純益為1元。

法人表示，偉詮電業績成長動能之一，主要是來自應用於伺服器的風扇馬達驅動IC業務，從去年開始出貨，今年量能明顯放大。同時，該公司的另一主力產品USB PD晶片，上半年遊戲機應用出貨較少，但下半年有回補庫存需求，且筆電應用也在市場庫存去化之後，開始恢復拉貨動能。

法人指出，伺服器應用市場持續樂觀，不管是採用氣冷，或者水對氣散熱，都需要風扇馬達驅動IC，偉詮電也都有相對應的解決方案。