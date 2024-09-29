快訊

中颱山陀兒逼近 氣象署2時30分發布陸警 仍有增強趨勢

偉詮電Q3估績增雙位數

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
偉詮電董事長林錫銘。 偉詮電／提供
偉詮電董事長林錫銘。 偉詮電／提供

IC設計廠偉詮電（2436）7、8月業績登上今年以來前二高，法人看好，受惠風扇馬達驅動IC與USB PD晶片雙引擎帶動，第3季營收有望季增雙位數百分比，伴隨伺服器應用相關新品最快第4季問世助攻，有助帶動業績更上層樓。

偉詮電前八月合併營收為19.67億元，年增8.9％，上半年每股純益為1元。

法人表示，偉詮電業績成長動能之一，主要是來自應用於伺服器的風扇馬達驅動IC業務，從去年開始出貨，今年量能明顯放大。同時，該公司的另一主力產品USB PD晶片，上半年遊戲機應用出貨較少，但下半年有回補庫存需求，且筆電應用也在市場庫存去化之後，開始恢復拉貨動能。

法人指出，伺服器應用市場持續樂觀，不管是採用氣冷，或者水對氣散熱，都需要風扇馬達驅動IC，偉詮電也都有相對應的解決方案。

伺服器 偉詮電 營收

延伸閱讀

中發指導施壓 籲企業少買NVIDIA晶片 院士批華為「壟斷又封閉」

北京打壓輝達 促陸企轉向當地供應商…台積ADR重挫

北京打壓輝達 台系AI鏈短期有壓

陸製3A遊戲大作黑悟空 引爆遊戲機需求

相關新聞

航運商品 長線有看頭

近期市場話題除人工智慧（AI）概念股，航運股大漲再度受到投資人熱議。航運業近期受惠美國國際碼頭工人協會（ILA）為爭取加...

華南永昌推台股交易抽好禮

近期台股市場波動劇烈，投資人需格外謹慎分析市場資訊，善用投資工具判斷市場趨勢變化和進行交易，以應對瞬息萬變的投資環境。華...

權值、績優、作夢股 Q4聚光

近期美國失業率一直維持在4%以上水準，而甫公布的美國8月消費者物價指數CPI年增2.5%，低於預期的2.6%，也低於前值...

大摩下修世芯目標價

摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，由於英特爾Habana Gaudi 3晶片在2025年的需求不如原先預期，影響世芯-...

偉詮電Q3估績增雙位數

IC設計廠偉詮電（2436）7、8月業績登上今年以來前二高，法人看好，受惠風扇馬達驅動IC與USB PD晶片雙引擎帶動，...

晟德、神隆搶減重商機

瘦瘦針發明人：市場需求太大了，前景無限寬廣。另外，看好GLP-1最快2026年專利將到期，包括晟德（4123）、北極星及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。