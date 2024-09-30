華南永昌推台股交易抽好禮

近期台股市場波動劇烈，投資人需格外謹慎分析市場資訊，善用投資工具判斷市場趨勢變化和進行交易，以應對瞬息萬變的投資環境。華南永昌證券今年10月1日至12月31日推出「台股交易滿額抽iPhone與AI電競筆電」活動，鼓勵投資人把握今年最後一季，運用功能完善的投資工具評估風險、積極布局理財與投資，迎接新的一年。

活動期間無論新戶或舊戶，只要使用華南永昌證券電子平台交易台股（活動網址：https://www.entrust.com.tw/Marketing/2024stock_3cgift.html）並達到指定門檻，月月都有機會參加抽獎，贏得iPhone 16 Pro或AI電競筆電。若使用華南永昌證券自行研發的「華南e指沖App」進行交易，抽獎機會將直接加乘三倍，值得投資人關注適合自己的華南e指沖功能，在今年最後一季大展身手。

華南e指沖App自上市以來，已吸引超過十萬名用戶下載，並維持4.7顆星的高評價。其中，雙視窗下單及反向出清功能，讓投資人在看盤與下單間無需反覆切換，能一鍵反向出清持股，深受客戶喜愛。為使客戶一直都有最完善和安全投資體驗，華南永昌證券近期已新增多項優化功能於華南e指沖App 2.0中，例如：ETF雙向查詢、走勢結合閃電下單免切換以及庫存股資訊推播等，以回應客戶投資需求。

華南永昌證券表示，華南e指沖App 2.0的新功能開發計劃預計在今年底前完成，確保用戶能夠無縫升級，享受更專業的投資工具與更全面的投資資訊。目前華南e指沖App開放所有投資人都能下載體驗此款實用且親民的全方位App，體驗後可直接線上申辦開戶，整體申辦過程免出門超方便。

面對投資人對穩健投資的期待，華南永昌證券將持續擴充數位服務及投資工具的完整性，並結合投資達人、投顧及複委託等理財資源舉辦專業投資講座，協助投資人掌握市場脈動，把握股市中的每個機會，迎接更豐盛的未來。華南永昌證券承諾會用心照顧每一位投資人，持續開發符合投資人需求的投資工具、提供普及的理財知識及理財教育講座，期望與投資人建立互信的溝通橋梁，共享投資的豐碩成果。