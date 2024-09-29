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中颱山陀兒逼近 氣象署2時30分發布陸警 仍有增強趨勢

大摩下修世芯目標價

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，由於英特爾Habana Gaudi 3晶片在2025年的需求不如原先預期，影響世芯-KY成長動能，因此將世芯-KY目標價從4,280元降到3,800元，但仍看好2026年將受惠於3奈米專案，因此維持「優於大盤」評等。

世芯-KY原本預估，英特爾Habana Gaudi 3採用5奈米製程，將對世芯-KY的2025年營收有不少貢獻，成為世芯-KY最大客戶。在樂觀情境下，如果世芯-KY能獲得更多CoWoS-S產能，則營收最高可能增加8至10億美元。

不過，世芯-KY管理階層最近坦承，英特爾Habana Gaudi 3到第4季出貨成長速度將放慢，大摩認為這是與2025年預期有落差的訊號。大摩的供應鏈多方調查顯示，Habana在今年的出貨量應該只有3至3.5萬顆。以平均單價約3,000至3,500美元來計算，今年英特爾Habana對世芯-KY的營收貢獻可能只有1.5億美元，其中還包括Gaudi 2在內。

大摩原先預估世芯-KY的2025年營收年增率為20至30%，現在調降到10至20%。Habana到2025年預估出貨量將只有20至25萬顆，低於原先估計的30至35萬顆，因此對世芯-KY的營收貢獻將只有6.5億美元，低於原先基本情境預估的7.5億美元，占世芯-KY總營收的36%。

除來自於英特爾Habana營收貢獻減少外，到明年上半年初，7奈米的亞馬遜網路服務公司（AWS）專案也可能動能減弱。因此，世芯-KY雖然預估這面的營收在2025年將年成長20%以上，但大摩下修到成長16%。

世芯 大摩 營收

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