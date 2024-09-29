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中颱山陀兒逼近 氣象署2時30分發布陸警 仍有增強趨勢

黃金期 展望向上

經濟日報／ 記者周克威整理
黃金期，展望向上。 路透
黃金期，展望向上。 路透

美國聯準會宣布調降利率2碼，降息幅度高於市場預期，美元持續走弱，加上以巴情勢反覆引發資金避險需求，黃金價格再度創下歷史高點。

從需求面來看，世界最大黃金ETF道富財富黃金指數基金截至9月26日為止，黃金持有量持續增加至877.12公噸，持倉水位從今年3月黃金價格噴出之後大致維持在830~840萬口水位，聯準會降息後持倉部位更上一層，低檔迄今增幅約6.5%的幅度，基金持續進場作多有利於金價表現。

觀察最近CFTC非商業交易人籌碼面變化，截至9月17日，黃金期貨的非商業人持倉淨多單部位較上周增加2.75萬口，來到31萬口。買單持續加碼進場，持倉部位再創新高，買方氣勢旺盛有助於黃金價格上漲。

從走勢來看，金價8月底於2,500美元的橫盤整理區間拉升往上，隨後受降息激勵持續攀升，指標MACD高檔差距再度拉開，顯示多方氣勢強勁。須注意的是KD已經在高檔80之上開始收斂，顯示市場有過熱的現象，短線可能出現獲利回吐賣壓、而呈現回測月線的走法，但金價長期守在季線上，後勢依舊看好，有持續上漲的空間。（華南期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

期貨交易 美國聯準會 金價

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