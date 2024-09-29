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中颱山陀兒逼近 氣象署2時30分發布陸警 仍有增強趨勢

防投資詐騙遊戲30日開跑

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
第二次防制金融投資詐騙線上互動遊戲熱烈進行中。櫃買中心／提供
第二次防制金融投資詐騙線上互動遊戲熱烈進行中。櫃買中心／提供

為響應行政院及金管員防制金融投資詐騙政策，櫃買中心特別舉辦「2024年第二次防制金融投資詐騙線上互動遊戲」，以寓教於樂的方式讓民眾認識常見的詐騙手法，提升防詐意識；活動自9月30日（周一）起至11月3日（周日）止，為期五周。

本次活動將依參與人數決定抽獎名額，參加人數愈多，抽獎名額愈高，只要動動手指回答問題就有機會抽中100元超商禮券，歡迎民眾踴躍參加。活動網址 https://tpex-anti-fraud202402.com.tw

詐騙集團無所不用其極，民眾學會辨識詐騙手法、提高防詐騙意識，並採取正確的應對策略，就能夠有效地保護自身財產安全。本次線上互動遊戲匯集了投資群組詐騙、股票申購詐騙、虛擬資產詐騙、AI語音及影像詐騙、謊稱協助追回投資款進行二次詐騙等手法，民眾可透過互動遊戲認識相關詐術並提高警覺，以遠離詐騙陷阱。

櫃買中心提醒，投資沒有捷徑，應循合法管道，切勿聽信任何來路不明的消息，更不要輕易交付財物或個人資料給他人，才能保護自身財產安全。

投資人若有發現疑似證券詐騙情事，可立即撥打「證券期貨反詐騙諮詢專線」（02）2737-3434查證，亦可至金管會網站「防範非法證券期貨業宣導專區」及櫃買中心「防制金融投資詐騙專區」查詢相關資訊，並可利用警政署反詐騙專線165提出檢舉。

櫃買中心 詐騙集團

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