十銓推新記憶體模組
記憶體模組廠十銓（4967）壯大營運動能，今年累計前八月營收達154.8億元，年成長64.9%，創歷年同期新高，昨（27）日推出適用於英特爾和超微兩大平台，超頻性能高達8000 MHz的DDR5雙模超頻記憶體模組，助攻業績表現。
十銓表示，續與ASRock、ASUS、BIOSTAR、GIGABYTE、MSI等知名主機板廠合作，驗證各主機板QVL相容性。
十銓旗下電競品牌T-FORCE及主打穩定高效的創作者品牌T-CREATE，推出6400 MHz至8000 MHz等八種規格的DDR5雙模超頻記憶模組，滿足使用者不同需求，也滿足電競玩家暢玩遊戲及創作者多工處理等二大關鍵要素。
十銓雙模記憶體提供2x16GB與2x24GB兩種容量，單支24 GB記憶體大幅擴充玩家與創作者在處理大量素材時的工作空間，顯著提升工作流暢度與效率。
展望市況，十銓認為，現階段消費者市場需求尚在盤整，高頻寬記憶體的產能排擠效應發酵，下半年客戶庫存去化逐漸完成，可望帶動需求重返成長軌道。
十銓分析，2025年受惠手機、筆電、桌機、伺服器AI機種換機需求，再加上大數據的資料處理等因素，驅動記憶體產業成長，不論是速度或是容量的供給，終端將面臨一定幅度的需求提升，有助於產業穩健發展。
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