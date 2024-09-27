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華碩總裁曾鏘聲將退休

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

品牌大廠華碩（2357）昨（27）日宣布，華碩集團總裁曾鏘聲將於11月退休，由華碩副董事長徐世昌接手後續工作。曾鏘聲表示，AI新世代即將來臨，華碩已在多項軟硬體應用與場景深入布局，以徐世昌的洞見與前瞻策略，將帶領團隊開創新局，再造巔峰。

華碩董事長施崇棠則表示，曾鏘聲對華碩的品牌、文化及開放平台事業群的巨獅策略做出重大貢獻，對於曾鏘聲將退休，自己內心充滿感激與不捨，祝福下階段的生涯規畫，能夠非常有意義、非常圓滿。

施崇棠在向員工發出的內部信中表示，他請託曾鏘聲從源頭建構華碩的核心業務團隊與國際品牌行銷的完整體系，並堅持先建立精采創新、完美品質的品牌定位，再累積品牌價值與銷售業績，讓華碩成為「台灣最具價值國際品牌」。

施崇棠說，在遭遇資源與管理能量的配置瓶頸時，也由曾鏘聲獨自領導開放平台事業群及後續成立的AIOT事業群，將主機板的巨獅策略發揮到淋漓盡致，並成功達成其他BU的銀豹策略與小金獅策略，成為公司營運的中流砥柱，對公司文化造成深遠影響。

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