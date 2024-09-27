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振樺電發債 上限8億元

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

工業電腦廠振樺電（8114）昨（27）日公告發行第三次無擔保轉換公司債，發行總金額上限8億元，主要為因應公司長期策略、充實營運資金或償還借款。

振樺電此次公司債發行價格暫定底標以100%至105%發行，實際總發行金額以競價拍賣結果而定，發行期間為三年，票面利率0%，採競價拍賣方式辦理公開承銷。

振樺電5月起單月營收明顯成長、衝破10億元大關，主要動能之一來自半導體AI測試設備，隨著客戶針對各世代新推出的AI晶片均有對應的測試機台，將帶動振樺電下半年業績持續走升。

振樺電受惠半導體測試設備拉貨動能持續，加上智慧零售業務增溫，下半年營收續揚，法人看好，振樺電9月業績可望再加溫，下半年營收有望連續兩季挑戰新高。

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