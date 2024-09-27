遠傳 5G 助陣 打造智慧工廠

遠傳（4904）近年積極發展5G專網，落地智慧工廠應用，助遠東新打造「5G智能工業遠距安防應用」，協助宏遠打造廠區智能物流AGV系統，攜手廣運機械合作「產線巡檢AMR」與「MR組裝協作」，與台灣畜產合作，導入5G企業專網，實現「智慧食安應用」。

遠傳近年深耕數位轉型，以5G專網結合智慧資通訊解決方案，上半年貢獻營收年增18%，也推升新經濟營收穩定成長。

數位發展部數位產業署昨（27）日舉辦「The P5G Innovators成果發表會」，邀請國內5G專網應用成熟具豐碩成果的解方專家，聚焦AI結合5G專網所帶動的產業變革進行式，數位產業署副署長陳慧敏、遠傳企業暨國際事業群副總經理李鑑政出席。

遠傳攜手遠東新世紀展示共同打造的「5G智能工業遠距安防應用」，以遠傳5G企業專網結合移動式「AI取像車」和「智慧安全帽」實現遠距監工，提高承攬作業效率並降低工安風險。同時搭配工業級視覺應用平台，整合AI視覺辨識模型，為工廠智能化帶來新契機。

遠傳資訊暨數位轉型科技群執行副總胡德民昨日參加2024台灣人工智慧年會，也分享遠傳以「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）技術由內而外推動企業創新轉型。