智邦目標價 外資喊700元

美系外資看好網通大廠智邦（2345）受惠AI趨勢，驅動高階交換器及AI加速器需求，給予「加碼」評等，目標價上看700元。

智邦董事會近期通過投入金額為12.8億元，增購生產設備需求，設立竹北AI科技園區生產線。此外，智邦也與神州數碼集團策略合作，重構中國大陸市場布局，雙方合資成立木犀網絡，滿足中國大陸客戶在AI的高算力及網路傳輸驅動下，對於創新技術需求。

美系外資認為，智邦新資本支出，設立新生產線，將因應客戶對於AI加速器及800G高階交換器需求。

近期市場擔憂智邦某個客戶對於AI加速器需求，但美系外資指出，該客戶對智邦營收貢獻占今年不到5%，影響仍屬可控範圍。

此外，美系外資也看好，智邦可望透過與神州數碼集團策略合作，合資成立的木犀網絡，開拓中著市場佈局與業務。