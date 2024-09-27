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英業達 AI 矽智財 有斬獲

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

代工大廠英業達（2356）強攻AI矽智財（IP）再報捷，AI大語言模型IP新品獲客戶導入，明年第1季將完成設計定案，潛在客戶持續洽談相關訂單，積極搶食AI大語言模型商機。

英業達AI晶片設計處資深處長徐國翰昨（27）日出席2024台灣人工智慧年會，表示英業達在大語言模型IP上已有斬獲。旗下VectorMesh AI邊緣運算嵌入式神經網路處理器（NPU）IP系列，取得IC設計大廠訂單，獲愈來愈多客戶設計導入；另一項產品超低功耗設計與一站式NPU導入與整合服務，拿到數家上市IC設計公司訂單，今年陸續貢獻營收。

英業達積極衝刺IP，最新產品著眼AI大語言模型IP。徐國翰指出，英業達不只做IC設計或NPU的IP，還幫客戶從AI模型訓練、模型編譯，再做到架設訓練平台作業系統等，提供整體開發環境的一站式導入服務，確保客戶產品符合市場需求。未來也將著眼邊緣裝置以強調「省電」為訴求。

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