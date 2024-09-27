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小摩：台積電第4季業績看增一成

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

台積電（2330）將於10月17日舉行法說會，外資法人近期陸續搶先發布評估報告。繼摩根士丹利證券將目標價從1,220元調高到1,280元之後，摩根大通證券發布報告指出，台積電受惠於3奈米及CoWoS需求強勁，本季營收可望強勁成長，第4季業績還會再季增10%，對台積電維持「優於大盤」評等及1,200元目標價。

小摩台灣區研究部主管哈戈谷（Gokul Hariharan）等發布報告指出，台積電第3季營收將強勁成長，可望達到233億美元，略高於台積電公司預估的224億抹原到232億美元；即使新台幣升值，毛利率也可達到54.8%，在公司預估區間（53.5%至55.5%）上緣。

受惠3奈米與4奈米營收快速成長，小摩認為台積電第4季業績將持續揚升，可望季增10%。

小摩指出，台積電3奈米受惠iPhone 16系列新機持續出貨，加上聯發科及高通的新應用處理器加速成長；4奈米則影AI加速器訂單加持。

台積電將重申3奈米的強勁需求趨勢，以及先進封裝，尤其是CoWoS持續供不應求。

小摩認為，2025年對台積電來說，可望是強勁的一年，因為AI加速器需求持續存在、3奈米業務範圍擴大到蘋果以外、N3E良率及價格上揚有助於提升毛利率。

小摩指出，台積電目前的3奈米需求持續超過供給，且產能利用率應該已高達110%，預期供不應求的趨勢將持續到2025年，因為高通、聯發科及Google的非蘋應用、PC處理器及部分資料中心晶片都加速推升對3奈米需求。

小摩表示，台積電2025年3奈米營收估計可達280億美元，占晶圓營收的30%。3奈米的前三大客戶將是蘋果、高通及英特爾，接著則是比特大陸、超微及聯發科。另外，2奈米的需求也展現良好的初期跡象。

小摩預估，台積電2025年營收可望成長24%，主要是來自於AI加速器及CoWoS的強勁需求。台積電在2025年的CoWoS產能可望倍增，CoWoS營收將成長2.2至2.4倍，占總營收有望增加到6％至7%。

台積電 奈米 營收

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