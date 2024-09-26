威盛籌資67億拚AI研發 股價飆漲停、集團股上漲同慶

IC設計業者威盛（2388）完成2.1億美元（約新台幣67.2億元）海外存託憑證（GDR）訂價，籌措資金將用來支應外幣購料所需，強化AI領域研發量能；26日開高後衝上漲停140元，同步收復5日線及月線，集團股也上漲同慶，立衛（5344）及建達（6118）盤中大漲逾4%，宏達電（2498）漲幅逾2%。

威盛GDR每單位發行價格 19.08美元，每單位海外存託憑證表彰公司普通股5股，此次一共發行1,100萬單位，等同共5,500萬股普通股，以1美元約新台幣32.03元匯率推算，每股折合新台幣約122.23元，預計股權稀釋9.91%，不致對股東股權造成重大稀釋。

威盛表示，GDR的發行計畫，在認購期間獲得多倍的超額認購（Multiple times covered），吸引多家全球知名投資者的參與，所籌措資金將用於支應外幣購料所需，強化AI領域研發量能，本次發行 GDR 將在盧森堡交易所掛牌。

威盛8月合併營收18.36億元，月增128.7%，年增69.99%，累計今年前八月合併營收為77.58億元，為近17年同期新高，年增4.27%。

業界先前傳出，威盛旗下威宏成功拿下全球 AI 邊緣運算客戶新一波委託設計（NRE）及後續量產的一站式服務（Turnkey）大單，目前正積極向台積電爭取明年7奈米製程產能，需求量將會比今年多二倍，且更先進的5奈米製程產能將會比今年翻倍成長。

威盛26日以131元開高後走高，衝上漲停140元，一舉收復5日線及月線；集團股也大漲，立衛及建達盤中上漲逾4%，宏達電上漲逾2%，全達漲幅逾1%，威鋒電子也上漲。

宏達電6日公布8月合併營業收入為2.04億元，月減12.45%，年減20.5%；累計今年前8月合併營業收入為17.98億元，年減31.31%；日前發表新一代XR頭戴裝置「VIVE Focus Vision」，專為高階遊戲玩家與企業用戶打造，軟硬體規格全面升級，預估第4季開始出貨，搶攻年底耶誕旺季商機，預期將有助業績表現。