威盛籌資67億 拚AI研發

老牌IC設計廠威盛（2388）昨（25）日宣布，完成2.1億美元（約新台幣67.2億元）海外存託憑證（GDR）訂價，發行價格為每單位19.08美元，相當於每股普通股新台幣122.23元，較該公司24日收盤價128.5元折價4.88%，籌措資金將用於支應外幣購料所需，強化AI領域研發量能。

威盛指出，本次GDR每單位表彰公司普通股五股，共發行1,100萬單位，等於共5,500萬股普通股，預計股權稀釋9.91%，不致對股東股權造成重大稀釋。

威盛透露，本次GDR吸引多家全球知名投資者參與，認購期間獲得多倍超額認購，將於盧森堡交易所掛牌。

威盛強調，儘管全球總體經濟情勢仍動盪、加上美國大選將近及地緣政治持續緊張，該公司仍能準確地把握有效的發行時機，鎖定有利的發行條款，在AI浪潮和威盛領先的戰略部署與業務前景支持下，全球投資者對此次發行的反映正向。

威盛近期營運報捷，業界先前傳出，威盛旗下威宏成功拿下全球AI邊緣運算客戶新一波委託設計（NRE）及後續量產的一站式服務（Turnkey）大單，目前正積極向台積電爭取明年7奈米製程產能，需求量將會比今年多二倍，且更先進的5奈米製程產能將會比今年翻倍成長。

另外，在基本面方面，威盛8月合併營收18.36億元，不僅較7月大增1.28倍，也比去年同期勁揚七成；前八月合併營收為77.58億元，為近17年同期新高，年增4.3％。