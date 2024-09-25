華碩子公司亞旭 衝刺寬頻

華碩（2357）旗下亞旭電腦昨（25）日表示，參加美國最大電纜與通訊技術展SCTE 2024，看準AI、擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）等多元應用推升網路需求，打造DOCSIS 4.0 和 WiFi 7、5G、XGSPON以及小基站（Small Cell）技術，迎接超寬頻世代。

SCTE 2024於9月24日至9月26日展開，亞旭電腦董事長林成貴領軍參與。亞旭指出，展會現場聚焦於科技帶來多元網路連接應用，包含AI、擴增實境、虛擬實境等應用，推動網路寬頻需求。

因應企業與家庭等領域的寬頻應用與速度追求，亞旭表示，推出DOCSIS 4.0 Cable Modem系列產品，提供穩固寬頻技術並將速度提升至10Gbps，解決需要連接遠程數據中心的AI、資料處理及雲端服務的企業難題。

此外，亞旭表示，WiFi 7 Mesh Router／Extender系列產品，傳輸速度達19Gbps，頻寬最大可達WiFi 6的兩倍，可應用於高畫質影音串流、大量數據應用、視訊會議、虛擬實境及高速遊戲等具有企業與家庭場域。