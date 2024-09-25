藍天 受惠陸降息題材

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

中國人行宣布降準降息等一系列政策，藉此刺激經濟，市場看好有利拉抬大陸內需消費市場需求，藍天（2362）位在當地3C通路及轉投資百貨事業可望因此受惠，帶動昨（25）日藍天股價攻上漲停板，終場收在59元，上漲5.3元。

針對通路事業，藍天表示，百腦匯事業群及群光百貨廣場積極布局下半年商機，力拚業績穩中求進，穩定挹注集團獲利。

大陸人行日前宣布降準、降息、下調存量房貸利率，與創新的政策工具支持股票市場發展，市場看好有利於促進消費，帶動大陸內需市場轉佳。

藍天表示，百腦匯今年上半年租金收入為人民幣3.37億元，較去年同期略微下降1.8%，惟第2季整體周末客流量較去年同期上升13％，顯示出商場對消費者的吸引力依然強勁。

中國人行 消費 降息

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