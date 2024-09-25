群電智慧低碳廠 搶進東南亞

群電（6412）總經理曾國華25日表示，赴泰國生產不僅是全球布局戰略的重要一環，更看好東南亞地區的智慧工廠商機，內部自行開發的「IWA智慧低碳建築系統」透過整合AI、大數據分析與數位技術，得以即時監控產線生產流程，讓客戶大為驚豔，甚至有廠商來看廠時，要求群電幫忙打造具備同樣功能系統的廠房。

曾國華表示，全球都在拚減碳及綠色製造，泰國政府也設定2050年要達到碳中和、2065年實現淨零。群電透過IWA智慧低碳建築系統，可偵測並整合廠區的管理資訊，針對建築設備及環境系統進行智慧控制，將泰國廠打造成全智能化綠能工廠，協助廠區達到智慧化、能源管理及減碳的永續管理目標，預計泰國廠將於2027年達零碳工廠目標。

曾國華說，IWA智慧低碳建築系統內部已開發六年，這商機也是意外的收獲。由於母公司群光集團董事長許崑泰在中國大陸蓋了不少廠，為了建置智慧管理系統，當時委請不少國外廠商報價，發現報價並不低，因此最後就由群電自己來做。

曾國華強調，面對未來ESG的高度需求，IWA智慧低碳建築系統的角色尤為重要。