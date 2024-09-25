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佳必琪CB競拍底價102元 將募集超過10億元擴充產能

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

連接器大廠佳必琪（6197）9月辦理無擔保國內可轉換公司債，將對外發行1萬張，募集金額逾10億元，預計資金將用於投入新產品開發、研發人才、設備暨軟體，並擴充海外子公司北越廠之機器設備、擴大產能，以及償還銀行借款。

承銷方式將採競價拍賣方式辦理公開承銷，並於 2024 年 9 月 25 日起開始受理競價拍賣作業，競拍底價為每股 102 元，競價拍賣至 2024 年 9 月 27 日下午兩點截止，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購。

佳必琪表示，第2季財報在 AI 應用占比拉高下，單季毛利率拉高到 35.4%，獲利也創下新高，毛利率及營益率都創下高峰。下半年表現還有機會優於上半年，只要台幣貶勢不明顯反轉，毛利率應該也有隨之走揚機會。

佳必琪成立於 1992 年 5 月，主要生產各領域採用之連接器及線束，包含伺服器、資料中心、車用、工業及消費等範疇。連接器介面規格包含 Multi-Trak、MCIO、PCIE、M2 等種類，且連接線規格中 DAC、AOC 等皆有生產。佳必琪於台灣、中國大陸及越南皆有生產基地，服務客戶包含歐美地區大型 CSP、大型企業，且目前已成功打入 GB200 供應鏈。

佳必琪 毛利率

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