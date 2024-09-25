台積電重返千元 台股衝高震盪收復8月股災空方缺口

台積電ADR 週二勁揚4.13%，推升台積電今天股價重返千元大關。至10時30分，台股上漲256點為22688點，已成功回補8月初股災所留下的2個空方缺口，成交值放大至新台幣2260億元。

美國聯準會上週降息，有利市場資金寬鬆，推升股市穩步墊高；由於台積電加速擴充CoWoS先進封裝產能，獲得外資按讚，股價勁揚重返千元關卡，帶動台股今早盤指數衝上22748點，創下近2個月高點，已站上8月初股災前的高點22652點。

權值股表現上，台積電早盤最高上漲18元至1005元；鴻海最多上漲8元至191元；聯發科上漲35元至1230元。

高價股方面，力旺、創意、信驊盤中都亮燈漲停；嘉澤、祥碩、均華漲幅也都超過半根停板。

凱基投顧分析，台股過去1個月迎來多重變數，包含美國8月就業數據、蘋果iPhone16新機發布、美總統大選辯論、美國聯準會利率決策會議等。

隨著美國聯準會決議降息2碼，凱基解讀這是巧妙彌補7月該降未降的1碼，大幅消除市場對經濟步入衰退的擔憂，預期台股探底危機解除。根據歷史經驗顯示，膠著的美國選情，將使大選前股市呈現震盪整理格局，但看好大選後行情。