迅杰看淡筆電應用表現

IC設計商迅杰（6243）昨（24）日召開法說會，公司表示，目前看上、下半年業績比重可能為5：5，第4季表現可能與本季差不多。其中，筆電應用表現平淡，還沒有見到AI PC驅動的換機潮，對於明年較為期待。電競LED應用微控制器（MCU）方面，看來第4季會有客戶備貨需求。

迅杰前八月合併營收為4.77億元，年減21.4％。該公司今年至今營收結構中，筆電應用內嵌式控制器（EC）業績比重約為59％，其餘為MCU。

迅杰不諱言，7、8月業績表現稍弱，顯示市場旺季不太旺的狀況，看起來第3季營收可能不如去年同期。不過，該公司今年前兩季毛利率大約都落在34％上下，估計本季毛利率也會維持與前兩季相當水準。

迅杰表示，由於MCU產品線的毛利率略高於公司平均水準，未來希望可持續提高MCU業績比重。

EC產品線方面，迅杰指出，Chromebook應用樣本已經回來，目前情況不錯，應當會於第4季時送給Google認證。也要觀察明年AI應用與Win 10停止支援，是否會帶來換機潮；電競LED MCU產品線則正尋求降低成本，因此會升級製程與跨入使用12吋矽晶圓生產。

談到供應鏈，在封裝廠方面，迅杰提到，由於客戶端每季都會來爭取降價，所以第2季封裝廠商也已給予其約15％降價，該季毛利率得以維持。