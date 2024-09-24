富喬辦現增 估籌資10億

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

PCB上游玻纖一貫廠富喬（1815）近年積極開拓AI應用高階Low DK材料產品，昨（24）日公告今年度現金增資認股基準日等相關事宜，將發普通股5萬張，發行價格實際發行價格待訂定後另行公告。外界估，富喬本次現增籌資規模估10億元起跳。富喬說明，本次增資資金用途為償還銀行借款。

展望後市，富喬預期下半年可望優於上半年，先前旗下LowDk高階產品配合AI伺服器應用，台灣產能擴充進度已超前，今年內初步看來有機會提前達成第三階段擴充進度。

現增方面，富喬昨天公告，主管機關申報生效日期為7月26日，董事會決議（追補）發行日期為6月5日，發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。

現金增資認股基準日10月29日，最後過戶日10月24日。停止過戶起始日10月25日，停止過戶截止日期為10月29日。

停止過戶 增資 富喬

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