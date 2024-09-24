走著瞧攻企業防詐方案
信任科技服務商Gogolook走著瞧（6802）完成併購ScamAdviser，打造企業防詐解決方案品牌，瞄準全球企業防詐需求。Gogolook共同創辦人暨執行長郭建甫昨（24）日表示，消費者被騙1元，企業付出成本高達4元，加上AI技術發展，讓詐騙成本及門檻變低，也讓企業面臨更嚴峻挑戰，「防詐」成為企業投資的新關鍵字。
今年5月Gogolook宣布，以450萬歐元（約新台幣1.56億元）現金，收購荷蘭防詐服務商ScamAdviser，ScamAdviser原已具備全球最齊全的詐騙網域資料庫與厚實的歐美企業客戶群，並開發出網域風險評級技術TrustScore，雙方累積超過26億筆、東亞與東南亞最大的電話號碼資料庫，建構全球領先的數位防詐AI引擎，涵蓋電話、簡訊、網域等多元詐騙因子。
Gogolook近年積極拓展事業版圖，從亞洲拓展至歐美地區，旗下服務包含數位防詐App「Whoscall」、金融媒合平台「袋鼠金融」、企業防詐解決方案品牌「ScamAdviser」等。
面對日益增長的詐騙風險和市場剛性需求的快速攀升，Gogolook打造企業防詐解決方案品牌ScamAdviser，瞄準全球企業防詐需求。
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