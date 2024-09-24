微星拚旺季 在日秀新品
微星（2377）宣布，將於9月26日參加在日本千葉市幕張展覽館舉辦的東京電玩展（TGS），展示最新電競產品，衝刺業績。隨著年底旺季來臨，法人看好將帶動微星電競與遊戲相關產品出貨。
TGS是亞洲年度最大電玩遊戲展會，內容包含家用電視遊樂器、線上／PC遊戲、掌上型遊戲、手機遊戲、社交遊戲、大型機台等相關周邊設備，以及電競相關硬體產品等相關產業。
微星8月合併營收164.22億元，攀上去年12月以來高點，月增3.59%，年減2.79%；前八月合併營收1,265.74億元，年增9.4%。法人預估，大陸自製3A遊戲大作《黑神話：悟空》熱銷帶旺，加上微星本身積極衝刺年底旺季商機，可望帶動板卡與電競等產品銷售。
微星表示，將在本次TGS專屬展區展出全系列電競筆電、顯示卡、螢幕、主機板、周邊配件，為電競玩家們提供完整的電競體驗。
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