全景軟體：Q4業績衝高

緯創轉投資資安軟體服務商全景軟體（8272）預計10月下旬上櫃，董事長楊瑞明昨（24）日表示，下半年營收將逐季升溫，第4季登全年高點，看好法規、防範駭客攻擊等因素驅動，身分認證需求將持續成長，今年營收、獲利都將優於去年。

全景軟體大股東為緯創、持股近20%。全景軟體專注於網路安全與識別認證領域，提供涵蓋零信任架構、科技金融資安、數位轉型應用及物聯網安全等全方位資安解決方案，目前四大產品營收占比分別為身分認證、科技金融各約四成，數位轉型15%，其餘為物聯網設備。

全景軟體總經理楊文和看好，受政府法規、供應鏈安全要求及駭客攻擊加劇三大因素帶動，身分認證將成為未來營運成長動能最強勁的產品線，但由於物聯網業務也才剛起步，長遠來看，預期將成為成長性較高的領域。

全景軟體2023年成為首家通過「政府零信任架構設備鑑別功能符合性驗證」的資安廠商，可符合政府零信任架構的身分鑑別、設備鑑別及信任推斷三階段，已協助34家政府機關導入零信任架構。

零信任架構（Zero Trust Architecture, ZTA）強調的是無論用戶或設備來自內部或外部網路，都不應被自動信任，因此，每個訪問請求都需經過身份驗證、授權和加密，以確保安全。

楊文和指出，金管會發布金融業導入零信任架構參考指引後，公司提供全面解決方案，協助金融機構深化零信任架構應用，提升關鍵基礎設施的防護能力，目前在國內銀行市占率已超過90%。

全景軟體前八月營收2.18億元，年減0.75%；上半年稅後純益1,800萬元，年增28.57%，每股純益1.07元。