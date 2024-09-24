線束大廠貿聯- KY（3665）總經理鄧劍華昨（24）日表示，AI伺服器是長期發展趨勢，維持今年營運逐季成長看法不變，但仍要觀察總體經濟與伺服器客戶個別的出貨變化，同時，該公司也在高速連接線與連接器的生產中導入AI技術，以提升效率，並強化銷售流程。

台灣電子連接產業協會昨天主辦「2024引領智慧永續發展論壇」，鄧劍華以「AI驅動：互連產業的革新」為題，發表主題演講。

談到輝達（NVIDIA）GB200出貨進度，鄧劍華說，一直都在小量出貨，由於整個供應鏈相當複雜，不僅是晶片廠商要做修改，個別的雲端服務供應商（CSP）也針對產品持續修正，大方向趨勢不變，但是個別廠商的出貨可能有先後的變化，今年逐季成長趨勢不變，但是產業的變化，仍要密切觀察。

貿聯目前在ICT產業的主要客戶包括輝達、戴爾、惠普、亞馬遜AWS、微軟、索尼與美超微（SuperMicro）等。

鄧劍華說，貿聯已在高速線導入AI品管檢查系統，至於連接器、鉚壓端子、標籤製程則採用AI品質檢測系統，也打造基於AI的語意搜索系統，運用OpenAI的嵌入式模型，幫助業務、客服代表、產品工程師，簡化產品報價流程，原先在數據庫查找相似產品需消耗大量時間，現在已可在數秒內完成，並根據相似度分數、業務料號排序，快速提供報價。

他認為，利用AI能夠加速開發新品，縮短上市時間、提升創新能力、降低生產成本、提高交付效率，該公司攜手供應鏈，推動AI應用、建立數據共享平台，串聯上下游夥伴即時獲取彼此的資訊，以減少溝通障礙，提高協作效率與產品適配程度，促進產業生態圈的創新與永續發展。