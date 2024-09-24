網通廠訊舟（3047）昨（24）日舉行法說會，公司表示，將積極擴大印度市場布局，搶搭客戶布建5G固定無線接入（FWA）及光纖商機，積極爭取新標案訂單。

訊舟集團旗下包含電信設備商康全，以及以商用及零售產品為主的訊舟，其中，康全今年受惠拿下印度市場電信設備標案，營運火熱，訊舟同步沾光。

業界人士指出，印度最大電信業者Reliance Jio近年積極透過5G FWA切入家戶市場，更訂下2029年以前，要帶到光纖到府（FTT）及FWA共1億戶的目標，目前以FWA為主，光纖還未啟動，去年底釋出千萬套訂單吸引台廠搶進，近期可望釋出明年度新標案訂單，台廠正磨刀霍霍。

據了解，Jio因為施工能量不足以因應市場需求，鋪設及推廣進度沒有預期快，訊舟評估，年底前客戶下單會放慢腳步，先以目前出貨為主，明年的訂單在規劃中，預估明年訂單應與今年相當，預估第4季下單，明年第1季末起大量出貨。

訊舟表示，訊舟與康全都對印度市場寄予厚望，已經成立子公司，也將擴大產品種類及布局，投資研發及工廠，持續看好未來印度市場成長潛力。

展望未來，訊舟指出，商用零售明年可望維持兩位數成長，電信部分，明年的曲線與今年接近。

今年上半年訊舟來自電信產品貢獻營收占比提升到54%，絕對金額年增282%，其中，中繼產品占比約85%，寬頻設備約10.2%。