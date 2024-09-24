集保揪券商 組複委託國家隊

集保結算所昨（24）日與13家複委託證券商舉行「複委託×跨境集保─合作共贏」發表會，共組複委託國家隊，以讓證券商降低成本有感、服務更便利有感、投資人資產保障有感的三大行動目標，邁向複委託跨境保管新紀元。

金管會證期局長張振山致詞表示，目前我國已有38家證券商經營複委託業務，業務涵蓋49個國家、72個證券交易市場的有價證券。今年複委託投資市場更是快速成長，前八月複委託成交金額高達5兆592億元，已逾去年一整年的總成交量。

張振山指出，隨交易量成長，投資人安全保障更形重要。金管會今年5月修法，明定複委託券商得委由集保結算所保管外國有價證券，增加複委託證券商選擇彈性，也強化投資人權益保障，創造市場合作共贏局面。

集保董事長林丙輝強調，在金管會指導下，集保提供金融市場各項服務，對於跨境保管業務也有多年經驗，保管外國有價證券規模已達5兆元。今年起，集保與Euroclear、Clearstream、花旗銀行、摩根大通等四大全球保管機構合作，結合各證券商發揮在地化優勢。

林丙輝強調，將國人複委託買賣外國有價證券委由集保保管，除能降低保管成本及風險外，也可提升跨機構整合效率。透過集保建置自動化、標準化的訊息傳遞及24小時不間斷的服務，創造更安全的交易環境。

這13家業者為：元大證券、元富證券、永豐金證券、台新證券、兆豐證券、統一證券、第一金證券、國票證券、國泰證券、富邦證券、華南永昌證券、凱基證券、群益金鼎證券等，去年交易金額合計市占率九成。