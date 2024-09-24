生技族群再添兩新兵
上市生技股將再添兩檔新兵，臺灣證券交易所董事會昨（24）日通過全福生物科技（6885）、邦睿生技股票上市案，後者為創新板。
全福生物科技負責人林羣，實收資本額為11.57億元，主要產品為新藥開發，擁有獨家授權的色素上皮衍生因子 （PEDF） 衍生短鏈胜肽 （PDSP），可應用於多個治療領域和適應症；2023年、2024年上半年各為稅前淨損6.88億元、1.32億元，每股稅後虧損6.84元、1.14元。
邦睿生技負責人為徐振騰，資本額1.7億元，致力於提供完整的男性不孕不育的解決方案，主要產品為男性不孕症整體解決方案全系列產品的研發、製造及銷售。
邦睿生技2022年、2023年、2024年上半年稅前淨利171.3萬元、2,575萬元、3,076萬元，每股稅後盈餘各為0.11元、1.51元、1.56元。
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