富強鑫訂單看到四個月

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

塑膠射出機龍頭富強鑫（6603）昨（24）日參加台北國際塑橡膠展，該公司執行長王俊賢表示，目前接單能見度約四個月，在手訂單11億元；而斥資4,000萬美元所打造的大陸杭州灣新廠區將於10月19日開幕，營運進一步上攻可期。

此次展場中，富強鑫大秀多年來布局於精密塑膠射出成型機台、iMF4.0智慧製造系統等所累積的客製化研發技術實力，以及多項解決方案。而該公司自行研發的iMF4.0智慧製造系統已銷售近500套，明年起將推動訂閱制，提供客戶加值服務。

針對營運表現，執行長王俊賢表示，今年車用、運動、電子三大應用產業都可望較去年增長，並且以運動相關產業成長最多，目前在手訂單11億元，並已在接明年第1季的出貨訂單。整體來看，第3季會比第2季好，也會優於去年同期，下半年營運可望優於上半年。

富強鑫目前有台灣、大陸杭州灣新廠區、東莞及寧波廠、印度廠；其中，印度廠今年上半年開始轉盈，全年可望挹注營運獲利。

印度 運動

延伸閱讀

宏碁旗下安圖斯耕耘印度有成 拿下國營企業BHEL大單

女神轉世？印度女嬰天生「14根手指、12根腳趾」 一票村民湧醫院朝聖

中市圖攜手印度台北協會 舉辦甘地誕辰紀念展

台北國際塑橡膠展 富強鑫大秀AI技術應用之iMF4.0智慧製造

相關新聞

股價連漲族 短多青睞

台股近日震盪偏多，盤面資金良性輪動，個股表現空間優於大盤。法人指出，洋華（3622）、偉詮電等強勢股至少連三日收高，上漲...

七大概念股 中長線可期

隨時序即將邁入今年最後一季，本土法人紛紛釋出最新看法。其中凱基投顧看好美國總統大選後的行情表現，並建議七大產業作為中長期...

訊芯強攻光收發模組

訊芯-KY（6451）共同封裝光學（CPO）及光通訊產品明年將開花結果，總經理徐文一昨（24）日表示，800G光收發模組...

訊舟搶印度電信訂單

網通廠訊舟（3047）昨（24）日舉行法說會，公司表示，將積極擴大印度市場布局，搶搭客戶布建5G固定無線接入（FWA）及...

貿聯營運 逐季成長

線束大廠貿聯- KY（3665）總經理鄧劍華昨（24）日表示，AI伺服器是長期發展趨勢，維持今年營運逐季成長看法不變，但...

磐儀旗下 磐旭智能拚二年後IPO

工業電腦廠磐儀（3594）日前宣布將增持子公司磐旭智能股權，對此，磐儀昨（24）日表示，在買回中國大陸康佳集團全部持股後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。